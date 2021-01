Moradora pisa em buraco na rua e fratura o Pé no Loteamento Tropical em Jequié.

Nossa equipe de reportagem, foi solicitada por uma moradora da Rua F, Loteamento Tropical, em Jequié. Ao chegar no local, encontramos com a senhora Eliene, que nos relatou que ao tentar sair de casa, e acabou pisando em um buraco na rua e fraturou o pé. Dona Eliene está há a mais de 30 dias sem poder andar e com dificuldades para cuidar da casa e da família.

Em 2014, o Loteamento tropical recebeu uma obra de pavimentação, e que infelizmente algumas ruas ainda ficaram sem o calcamento, e com isso, quando chove, a rua F por exemplo, fica totalmente intransitável.

Pedimos a secretaria de serviços públicos de Jequié, que envie ao menos, um trator para patrola a referida rua e as demais que estão com difícil acesso no Loteamento Tropical. Moradores estão ficando impossibilitados de saírem de suas residências, ou até mesmo pedir um botijão de gás, devido a dificuldade que é para chegar ao seu destino.

