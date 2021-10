Moradores da 2ª Travessa Lomanto Júnior pedem ajuda para a Prefeitura de Jequié

Pessoas que residem na 2ª Travessa Lomanto Júnior, Joaquim Romão, pedem para que a Secretaria de Infraestrutura do município, olhe pela aquela localidade. Segundo informações dos moradores, a rua está precisando de uma atenção maior por parte da prefeitura. Em vídeo e fotos enviados para a redação do Jequié Urgente, é notório que realmente a rua está com muito buracos. Esperamos que realmente seja feito algum tipo de serviço, para retirar pelo menos os buracos que se formaram na via, depois das chuvas na cidade.

