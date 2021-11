Moradores da Avenida Exupério Miranda, pedem que Embasa conclua serviço que se iniciou a mais de 15 dias

Moradores da Avenida Exupério Miranda, Bairro Mandacaru, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente. Para relatar que a Embasa iniciou um serviço na via há mais de 15 dias e até a manhã desta sexta-feira (27), o serviço ainda não teria sido concluído. Segundo os moradores, o serviço foi feito para arrumar a tubulação de esgoto e o local continua interditado, impedido assim a passagem de veículos que tem que ir para a contramão da via, para seguir seu trajeto. Esperamos que a Embasa realmente conclua esse serviço o mais rápido possível.

