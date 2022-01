Moradores da Avenida Exupério Miranda pedem socorro; ASSISTA

Para quem acha que a Avenida Exupério Miranda é mil maravilha e que a referida Avenida é toda asfaltada, se engana. Moradores do final da Exupério Miranda, Zibrune, enviaram para a reportagem do Jequié Urgente um vídeo onde mostra a referida Avenida com crateras enormes. O asfaltamento da via, foi apenas um pouco depois do Estádio Waldomiro Borges, e moradores sonham em ver o local pavimentado.

