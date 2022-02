Moradores da Barragem da Pedra pedem ajuda para retirar enxame de abelhas em residência

Um enxame de abelhas tem tirado o sossego de uma família na Ruinha da Barragem da Pedra. Segundo informações de moradores que entraram em contato com a redação do Blog Jequié Urgente, as abelhas chegaram ao local já há alguns dias e se alojaram em uma residência. Os moradores pedem socorro ao Corpo de Bombeiros de Jequié, para uma equipe ir até o local e fazer a retirada do enxame de abelhas com segurança. A residência fica bem próximo a quadra de esportes e o local é frequentado por muitas pessoas, inclusive muitas crianças.

