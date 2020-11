Moradores da cidade de Dário Meira mais uma vez sofrem com as chuvas

A forte chuva que teve início no final da tarde dessa sexta-feira (20) e permanecia até às 21h30, provocou vários pontos de alagamentos na cidade de Dário Meira. Relatos de moradores dão conta que o nível do Riacho do Meio está subindo e invadindo diversas residências. Uma moradora solicitava com urgência os serviços da Coelba para desligar a rede elétrica na localidade com o objetivo de evitar acidentes.

Moradores temem danos semelhantes ao causados por uma tromba d´água ocorrido no mês de abril, quando centenas de famílias ficaram desabrigadas e perderam vários móveis e eletrodomésticos. Os pontos de alagamentos dessa sexta são os mesmos do mês de abril. Até a postagem dessa matéria, ainda não havia informações sobre desabrigados, no entanto, algumas famílias já relatavam perdas materiais. Moradores afirmaram que esses alagamentos podem ter sido provocado após uma obra pública nas imediações do riacho. Informações e Foto: Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários