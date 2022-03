Moradores da cidade de Manoel Vitorino estão assustados com onda de assaltos

Dezenas de moradores da cidade de Manoel Vitorino, que fica a 31 Km de Jequié, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente e relataram que uma onda de assaltos na cidade esta tirando a tranquilidade do município. Segundo informações dos moradores, dois elementos a bordo de uma motocicleta estão levando terror, tomando celulares e pertence das vitimas. Sempre armados e muito violentos, os bandidos tem assaltado em plena luz do dia.

A cidade de Manoel Vitorino faz parte do 19ª Batalhão de Polícia aqui de Jequié. Os moradores pendem para que o comando da unidade, envie mais homens e prendam os elementos que tem tirado a tranquilidade do local.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários