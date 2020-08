Moradores da “Frisuba”reclamam de draga que está retirando areia do Rio das Contas

Moradores da região da Frisuba em Jequié, nos enviaram fotos das margens do Rio das Contas, onde uma “Draga” vem retirando areia das margens do Rio das Contas. Segundo informações de alguns moradores, o equipamento já está no local alguns dias, onde diariamente vários caminhões caçamba, saem com dezenas de toneladas de areia. Os moradores não nos informaram o nome da empresa que está executando o trabalho na localidade. Segundo informações, a empresa teria autorização dos órgãos competentes para retirada de material do local. Ao longo dos anos, o Rio das Contas vem sofrendo com a retirada de areia, poluição por esgoto doméstico e sem tratamento jogado no seu leito, muito lixo e entulho, jogado por populares.

