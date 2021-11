Moradores da Região de Florestal se dizem abandonados pela prefeitura de Jequié

Moradores da Região do Boqueirão, em Florestal, Entraram em contato com o Blog Jequié Urgente, para falarem de uma estrada que liga Floresta a Boqueirão e a marcela e faz parte do município de Jequié. No local existe uma ponte em madeira, que é usado pelos moradores de toda aquela região, para levarem os produtos cultivados na região. Em vídeo os moradores mostram a situação da estrada e da referida ponte. Quando um veículo mais pesado tem que passar pelo local, acaba acontecendo acidentes. Os moradores pedem, que a prefeitura de Jequié, envie homens ao local, para refazer a referida ponte e fazer o patrolamento da estrada vicinal.

SANTO ANTÔNIO: Uma outra localidade que os moradores sofrem com a estrada, é a região do Santo Antônio, também em Florestal. O local tem uma ladeira muito íngrime, e que inclusive a reportagem do Jequié Urgente já esteve no local e percebeu a dificuldade que os moradores da localidade, tem para subir a referida ladeira, até em motocicletas. Foi feito um apelo ao prefeito de Jequié, mas, até o momento, nada foi feito pela localidade também.

