Moradores da Rua A no Algarobas pedem melhorias a prefeitura de Jequié

Moradores da Rua A, no Parque das Algarobas em Jequié, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente e estão solicitando a Secretaria de Serviços Públicos do município, que envie homens para ser feita uma limpeza geral na referida rua. Os Moradores informaram que já há algum tempo não é feita a limpeza no local.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários