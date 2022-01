Moradores da Rua Antônio Miranda Pereira, Sol Nascente pedem rede de esgotamento sanitário para Embasa; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente foi acionada e compareceu até a Rua Antônio Miranda Pereira, Loteamento Sol Nascente, onde vários moradores ainda padecem com a falta de saneamento básico no local. A referida rua é bastante extensa e recentemente o prefeito de Jequié, Zé Coca, foi ao local para anunciar a tão sonhada pavimentação do local, mas, a Rua Antônio Miranda Pereira, ainda tem mais de 30 casas sem rede de esgotamento sanitário e com isso, o serviço de concretagem só pode ser feito, depois que a embasa fizer a parte dela.

Os moradores nos contaram que para não ficar com fezes e esgoto na rua, os mesmos fizeram por conta própria uma rede de esgoto “improvisada”, e acabam jogando todo o dejeto em alguns terrenos do lado de baixo da rua. Muito mato, mosquito e a fedentina tomam conta do local. Esperamos que algum vereador do município de Jequié, cobre da Embasa a construção da rede de esgoto dessas poucas casas que ainda não tem, para que a qualidade de vida daqueles moradores, melhore e que as benfeitorias por parte da prefeitura de Jequié, possam chegar a localidade.

