Moradores da Rua Astro Brayner na Cidade Nova pedem melhorias

Moradores da rua Astro Brayner, Cidade Nova, entraram em contato com a nossa redação, para pedir a Secretaria de Infra Estrutura de Jequié, mande fazer um patrolamento na referida rua. Segundo informações, há vários anos o local não tem uma atenção por parte da prefeitura de Jequié. Devido a precariedade da Rua Astro Brayner, no local não tem como chegar ambulância do Samu, ou qualquer outro tipo de serviço que seja feito por veículo. A secretaria de infraestrutura de Jequié, tem muito serviço pela frente. Em vários bairros da cidade, moradores reclamam da situação de algumas ruas, que uma simples manutenção com um máquina patrol, não é feita há anos.

