Moradores da rua D, Agarradinho, pedem redutores de velocidade

A reportagem do Jequié Urgente foi chamada por moradores da rua D, Agarradinho, ondes os mesmos reclamam da alta velocidade que alguns motoristas e motociclistas desenvolvem no local. Segundo os moradores, uma senhora foi atropela por uma motocicleta em alta velocidade, em frente ao colégio municipal Stela Câmara Dubois. Na opinião do moradores, a única solução seria a colocação de redutores de velocidade ao longo da via.

