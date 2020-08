Moradores da rua da Banca pedem retirada de lixo URGENTE

Moradores da Rua Albertino Pereira, conhecida com Rua da Banca, está com muito lixo e muita sujeira no local. Segundo informou os moradores, já faz 08 dias que a coleta de lixo não passa, e com isso muitos urubus, cachorros e até cavalos tem ido com frequência visitar o local.

O canal de esgoto que passa pela rua, também está precisando urgente de uma limpeza por parte da prefeitura de Jequié, que segundo moradores muitos pernilongos durante a noite na localidade.

