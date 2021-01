Moradores da Rua das Flores, Cidade Nova encontram cobra e quase acontece acidente com crianças

Na noite de ontem (12), alguns moradores da rua das Flores, no bairro da Cidade Nova, tomaram um grande susto, quando crianças que estavam brincando na referida rua, gritaram que tinha uma cobra. Populares correram e notaram que realmente se tratava de uma cobra que estava bem ao lado das crianças. Trata-se de uma cobra coral, não sabemos se falsa ou verdadeira. Segundo nos informaram os moradores, a rua está totalmente as escuras e precisando de uma limpeza no local. Por sorte não houve um acidente com as crianças. Esperamos que a secretaria de serviços públicos faça uma limpeza no local.

