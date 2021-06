Moradores da rua Durval Pires Loteamento Sol Nascente pedem melhorias

Na manhã de hoje (05), a reportagem do blog Jequié Urgente, cumpriu mais uma vez o combinado com a comunidade do Loteamento Sol Nascente, em toda semana mostrar uma rua do Loteamento. E hoje foi dia da Rua Durval Pires. Uma rua esquecida e que é IMPOSSÍVEL passar até uma motocicleta. Os moradores se reuniram e pediram patrolamento do local e reposição de lâmpadas na referida rua. Próximo sábado, vamos mostrar mais uma rua do Loteamento Sol Nascente.

