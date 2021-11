Moradores da Rua Florisval Almeida no Pompílio Sampaio, pedem uma posição por parte da Prefeitura de Jequié

Moradores da Rua Florisval Almeida, no Pompílio Sampaio, enviaram fotos e vídeos onde mostra a referida rua interditada com manilhas de cimento. Segundo informações dos próprios moradores, o local foi interditado por homens que prestam serviço a prefeitura de Jequié. No local, um enorme buraco foi feito, para passagem das águas provenientes das chuvas. Os moradores pedem que a Secretaria de Infraestrutura de Jequié, adiante o quanto antes o início das obras, pois com a rua totalmente interdita o transtorno é grande para as pessoas que precisam passam pelo local.

