Moradores da Rua Gesuíno Souza, pedem atenção por parte da prefeitura de Jequié; ASSISTA

A reportagem do Blog Jequié Urgente, foi ao encontro dos moradores da Rua Gesuíno, Souza, Joaquim Romão, onde os mesmos pedem que a Prefeitura de Jequié, através do Secretaria de Infraestrutura, leve o calçamento ou até mesmo a concretagem da referida rua. Os moradores, disseram para nossa reportagem, que há muitos anos esperam por um calçamento na referida rua, que tem em média 400 metros de extensão. Recentemente foi feita uma limpeza por parte da Secretaria de Serviços Públicos de Jequié, mas, o que os moradores sonham mesmo é com a urbanização do local. Muitos idosos moram na Gesuíno Souza, inclusive muitos idosos acamados. ASSISTA ENTREVISTA LOGO ABAIXO

