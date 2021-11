Moradores da Rua Goiás no Mandacaru pedem socorro

moradores entraram em contato com a redação do Blog Jequié Urgente, para pedir que a Secretaria de Infra estrutura envie uma Máquina para patrolar a Rua Goiás, Mandacaru. Segundo informações dos moradores, já faz muito tempo que a Rua esta toda esburacada e com as chuvas a situação só esta piorando. Devido aos buracos, a rede de Água da Embasa fica exposta e com isso, os canos que levam água potável para as residências, se quebram com muita frequência. Esperamos que realmente uma máquina seja enviada para ameniza o sofrimento daqueles moradores.

