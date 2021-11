Moradores da Rua José Alfredo Guimarães, Campo do América, pedem providências para prefeitura de Jequié. Assista

Na tarde de ontem (04), a reportagem do Jequié Urgente foi solicitado por moradores da Rua José Alfredo Guimarães, Campo do América. Segundo os moradores, já há muitos anos os moradores sofrem com a situação da referida rua e da Travessa Dalva Ribeiro, também no Campo do América. Além de muitos buracos, os moradores também reclamam do matagal que está no terreno que funcionava o antigo Colégio Dinâmico. Os moradores pedem, para que os responsáveis pelo local, mande limpar, tirar aquele matagal que esta servindo de esconderijo para marginais e usuários de drogas.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários