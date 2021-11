Moradores da rua Maiane Cohim no Loteamento Sol Nascente, pedem uma atenção maior por parte da Prefeitura de Jequié. Assista

Moradores do Loteamento Sol Nascente, chamaram a reportagem do Jequié Urgente para fazer um apelo a Secretaria de Infraestrutura do município, que envie máquinas para tentar melhorar o acesso de um lado do Loteamento Sol Nascente, que é totalmente esquecido a vários anos. A Rua Maiane Cohim, da acesso a várias outras ruas, onde os moradores reclamam que a má qualidade da rua, dificulta transportadora de fazer entrega de mercadorias em alguns comércios da localidade. Segundo a reportagem foi informada, os próprios moradores já fizeram uma “Vaquinha”, para jogar cascalho no local, mas, infelizmente os recursos foram poucos e o serviço não pode ser concluído. A situação da rua é tão precária, que diariamente a Embasa vai ao local para fazer reparos na rede de distribuição de água, que esta exposta e quebra os canos sempre que os veículos passam. Assista o apelo de moradores.

