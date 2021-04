Moradores da Rua Nova Canaã no Delta Ville pedem limpeza e reparo no calçamento

Moradores da Rua Nova Canaã, Delta Ville, entraram em contato com a nossa reportagem para pedirem uma limpeza geral na rua. Segundo informações dos moradores, várias rua do Delta Ville está com muito mato e muita sujeira. A rua Nova Canaã, também esta com o calçamento danificado impedindo a passagem de veículos.

