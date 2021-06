Moradores da Rua Pedro 60 no Joaquim Romão tem pedido atendido pela prefeitura de Jequié

Depois de vários meses a espera, os moradores da Rua Pedro 60, Joaquim Romão, respiram mais aliviados. No último dia 16 de Abril, nossa reportagem esteve no local (Relembre aqui), a pedidos dos moradores, que reclamavam da situação que se encontrava a rua, tanto com o problema dos buracos no calçamento, como também a falta de lâmpadas, que deixavam a rua totalmente as escuras. A secretaria de serviços públicos, fez a reposição das lâmpadas que estava com problemas, e está sendo finalizado o serviço no calçamento ao longo da referida rua.

