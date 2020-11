Moradores da Rua Professora Virgínia mais uma vez reclamam da Embasa

Moradores do bairro Jequiezinho, precisamente da Rua Professora Virgínia, mais uma vez procuraram nossa reportagem e nos enviaram duas fotografias, que mostram o local, onde segundo os moradores, foi feito uma obra pela Embasa. “Sabemos que todo serviço de manutenção feito pela Embasa, é um serviço essencial, mas o que não queremos é que façam o serviço de manutenção e deixe a nossa rua desse jeito”. Disse o morador por mensagem de WhatsApp. Esperamos que sempre que for feito um serviço de manutenção pela Embasa, que a empresa deixe a via, como a encontrou, seja com pavimentação asfáltica, ou até mesmo com paralelepípedos.

