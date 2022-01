Moradores da Rua São Luiz no Mandacaru respiram aliviados com a construção da encosta no local. ASSISTA

Ao longo desses 12 anos de reportagens nas ruas da cidade de Jequié, sempre falamos de problemas crônicos em várias ruas de alguns bairros da cidade. Um dos locais que a nossa reportagem já visitou uma dezena de vezes ao longo desses anos, foi a Rua São Luiz, Mandacaru. A reclamação daqueles moradores sempre foi a mesma. Uma erosão estava ameaçando de desabamento algumas residências. Estivemos no local em NOVEMBRO DE 2020 VER AQUI.

Onde moradores imploravam para que fosse feita uma encosta para evitar uma tragédia no local. Como só faltava um mês para o final do mandato do então prefeito a época, nada foi feito. Em Fevereiro de 2021 VER AQUI voltamos ao local já para junto aos moradores pedir para que o agora prefeito ZÉ COCÁ, recém eleito, atendesse o pedido e fosse olhar a situação da localidade. O prefeito Zé Cocá foi ao local e autorizou que fosse feito a encosta. E na tarde de ontem (13), a reportagem do Jequié Urgente voltou ao local e viu de perto a alegria e satisfação dos moradores da localidade, que agora estão mais tranquilos e a obra está quase finalizada.

Comentários no Facebook:

Comentários