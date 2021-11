Moradores da Rua Sebastião Azevedo, no Brinco de Ouro pedem ajuda para a Prefeitura de Jequié

Não é de agora que os moradores da Rua Sebastião Azevedo, Brinco de Ouro usam os meios de comunicação da cidade. A referida rua esta totalmente esburacada e ficando intransitável. Em um vídeo enviado pelos moradores do local, eles mostram um cano que distribui água para as residências, quebrado e jorrando água. Segundo os moradores, é com frequência que a rede de água potável quebra, pois os canos estão descobertos, devido a grande quantidade de buracos. Os moradores pedem uma atenção maior por parte da prefeitura do município, para que amenize o sofrimento daquela comunidade. Inclusive, várias ruas do Brinco de Ouro, receberam a massa asfáltica, e a Rua Sebastião Azevedo, ficou de fora do projeto.

