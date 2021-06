Moradores da Rua Teixeira de Freitas acusam Embasa começar serviço e não terminar

Moradores da Rua Teixeira de Freitas, Pau Ferro, nos enviaram uma foto, onde mostra a rua totalmente deteriorado. Segundo informações dos moradores, a Embasa teria começado a fazer um serviço de reparo na rede água e não ter terminado. Os moradores ainda informaram, a rua esta ficando intransitável e o local ainda continua com vazamento de água. Os moradores querem que a embasa retorne ao local, resolva o problema do vazamento de água, que deixem a rua como estava, com o calçamento no local.

