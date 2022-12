Moradores da Rua Teódulo Dantas pedem socorro; ASSISTA

Na manhã desta quarta-feira (14), moradores da Rua Teódulo Dantas, Jequiezinho. Pediram a presença da reportagem do Jequié Urgente, para mostrar a situação precária que se encontra a via. Segundo os moradores, há muitos anos a rua é abandonada pelo poder público municipal. Mesmo com todas as promessas feitas por por prefeitos e vereadores que já passaram pelo local, a moradora Elezenita Ferreira, diz acreditar que o atual prefeito Zé Coca, irá mandar fazer alguma benfeitoria na Rua. Assista a entrevista feita pela reportagem do Jequié Urgente.

