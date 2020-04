Moradores da terceira travessa Maiane Cohim pedem socorro a Prefeitura de Jequié

Já falamos aqui em nosso Blog à alguns dias atrás sobre a terceira Travessa Maiane Cohim no Loteamento Sol Nascente. Pois bem, o problema só tem aumentado e agora um problema está puxando o outro. Devido a rua está com verdadeiras crateras, veículos passam e acabam quebrando a tubulação da Embasa, e com isso jorra água potável 24 horas. A embasa é chamada arruma os canos e toda semana a história se repete.

Os moradores pedem encarecidamente ao setor de obras da prefeitura municipal, que arrumem essa referida rua e amenize o sofrimento dos moradores daquela localidade, que segundo eles, até os funcionários da Coelba ficaram impossibilitados de fazer um reparo na rede elétrica, pois o risco de acidentes com o caminhão da empresa era eminente.

Sabemos da pandemia do coronavírus pelo o mundo inteiro, mas, os gestores do município tem que entender que os serviços do município não param e precisam ser resolvidos. Esperamos que esse problema seja resolvido na terceira Travessa Maiane Cohim.

