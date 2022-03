Moradores da Travessa Expedicionário pedem reposição de Lâmpadas em Jequié

Moradores da Travessa Expedicionário, Jequiezinho, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente, e pediram para que o Secretário de Serviços Públicos de Jequié, Helder da Agrorural, envie homens para fazerem a reposição de lâmpadas no local. Segundo moradores, já há vários meses o local esta as escuras e levando moradores e transeuntes a risco de assaltos.

