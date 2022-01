Moradores da URBIS I pedem limpeza e manutenção para Praça; ASSISTA

Moradores das Ruas C e D na URBIS I, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente, para pedirem a Secretaria de Serviços Públicos de Jequié, que envie homens para fazer a limpeza geral e a troca de lâmpadas de uma Praça, que é conhecida como “baixa da égua”. A URBIS I, é conhecida pela tranquilidade e por ser bem próximo a UESB. A referida Praça em questão, já está abandonada há vários anos, e segundos os moradores, atualmente animais peçonhentos tem aparecido e assustado moradores. A sugestão do Jequié Urgente, é que o secretário de serviços públicos de Jequié, Helder da Agrorural, vá ao local e veja o que pode ser feito, além da limpeza, para que moradores possam aproveitar ainda mais o local.

