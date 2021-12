Moradores da Vila Central em Jequié, esperam uma atenção maior por parte da prefeitura municipal

Já há vários anos os moradores do Loteamento Vila Central, vem sofrendo com a falta de infraestrutura no local. Inclusive já fizemos algumas matérias falando sobre a situação. A Vila Central, fica nos fundos do Colégio Modelo, e os moradores esperamos que para o próximo ano que vai se iniciar, a prefeitura de Jequié tenha um projeto arrojado para acabar com o problema daquelas pessoas. Quando chove, o local se torna numa verdadeira “lago”.

