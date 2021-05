Moradores da Vila Rodoviária reclamam de festa de paredão na madrugada de hoje (08), em Jequié

Já o início da manhã de hoje (08), nossa caixa de e mail já estava com vários e mails dos moradores da Vila Rodoviária, Jequiezinho. Dando conta de uma festa que acontecia no bairro na madrugada de hoje (08). Os moradores relataram que a festa começou antes das 21 horas, de ontem e seguiu até as 05 da manhã de hoje. Independente de ter pandemia ou não, a Lei do silêncio não está sendo respeitada por os idealizadores do evento. Veja um dos e mails na integra, enviado por um dos moradores.

E MAIL ENVIADO POR MORADOR:

Madrugada de sábado 08/05/21. Os moradores da vila Rodoviária, bairro jequiezinho ( jequié /ba) ainda encontram-se acordados e estarrecidos com o barulho insuportável de uma festa de paredão , que parece não ter fim.

A comemoração acontece num sítio nas proximidades do clube dos maçons ( subida para o reservatório da embasa) sem preocupação com as *leis do silêncio*, *decretos municipais* relacionados a *pandemia*, nem com as orientações das autoridades de saúde q prezam sobre a necessidade do *afastamento social*, considerando que estamos vivenciando um dos momentos mais críticos da crise epidemiológica de saúde pública (covid 19).

*A polícia militar foi acionada por moradores diversas vezes, que relataram o fato, mas não obtiveram sucesso de retorno.* A festa continuou com aglomeração de pessoas e sem nenhum impedimento até mais de *5hs da manhã* , caracterizando o extremo descaso com o momento delicado que estamos passando, falta de consciência e respeito com o próximo. Nos sentimos totalmente desamparados e desrespeitados. Vale lembrar que o bairro em questão é uma área totalmente residencial, não cabendo esse tipo de evento até o horário acima citado.

