Moradores da zona rural de Ipiaú, reclamam da falta de água na região

No último domingo (11), moradores da Fazenda do Povo, zona rural do município de Ipiaú, reclamaram da falta de água e que quando tenta reclamar em ligação ao vivo nas emissoras de rádio da cidade, a ligação cai e não consegue concluir a queixa. A reivindicação dos moradores é que quando a água é disponibilizada nas residências, tem uma cor escura, sendo imprópria para consumo.

O pedido de socorro é feito por vários moradores da comunidade e foi informado, que o problema não é novo, a prefeitura já furou dois poços, mais a comunidade continua tendo problema de abastecimento de água. Um veículo de mídia online já fez uma reportagem no local, mas os moradores não tiveram retorno do governo municipal.

O abastecimento de água é fundamental para qualquer comunidade em dias normais e torna-se ainda mais indispensável no período pandêmico, que é necessário lavar as mãos, para diminuir o contato com o vírus da COVID-19.

“Será que falar em água potável e educação em prevenção de doenças não é falar de saúde? Como fazer com que o jovem ou idoso analfabeto digital tenha a informação propagada pelas redes sociais se eles sequer têm acesso. Como lavar as mãos sem água?” Declarou o médico Alex Soares.

De acordo com informações dos moradores da comunidade, que prefere não ser identificado, por causa de represarias, esse problema ocorre faz anos, troca-se de prefeito, mas os moradores da comunidade da Fazenda do Povo, continua sem água.

“Durante uma breve visita a comunidade Fazenda do Povo no município de Ipiaú, nos deparamos com relatos de dificuldade e sofrimento com relação a falta de água potável em pleno período de pandemia. Sabemos que a água é elemento essencial para a vida e para a saúde, especialmente diante de uma doença global que exige os mínimos cuidados de higiene como a lavagem das mãos. Apesar das várias tentativas de solução com a escavação de poços artesianos, o problema ainda persiste. O que evidencia a necessidade de projetos mistos como investimento em mais estudos ambientais e em tecnologias de captação e tratamento de água”. Relatou Henrique Oliveira, enfermeiro e candidato a Vice Prefeito pelo Cidadania

De acordo com relatório da Unesco, o Brasil pode ser considerado um país privilegiado, já que possui 12% de toda água doce superficial do planeta. Porém, nem todos têm acesso Água potável. Informações: ASCOM CIDADANIA

