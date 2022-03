Moradores da zona rural de Jequié pedem socorro; ASSISTA

Moradores da Região do “Estreito”, próximo ao Cajueiro, BR 330, Jequié. Entraram em contato com a nossa reportagem e nos enviaram dezenas de fotos e vídeos, mostrando a dificuldade e sofrimento dos moradores daquela região, que tem cerca de 15 KM de estrada vicinal até a BR 330. Uma estrada que esta ficando impossível transitar. Na maioria das vezes, que utiliza a estrada, são produtores rurais que trazem o cultivo para as feiras de Jequié, para serem comercializadas. Os agricultores, dizem que produtos estão perdendo, devido a situação da estrada e a impossibilidades dos veículos transportarem a produção.

Os moradores da região se juntaram para tentar amenizar o sofrimento e com inchadas tentaram tapar alguns buracos e jogar cascalho, mas, sem um auxílio de uma máquina fica muito difícil. Os moradores pedem SOCORRO, para que o prefeito de Jequié, Zé Coca, envie uma maquina para fazer o patrolamento do local e caçambas para jogar cascalho, pois se chover, a estrada não fica escorregadia. Pequenos agricultores não aguentam mais tanto sofrimento e até revelaram para a nossa reportagem, que pensam inclusive em interditar a BR 330 para tentar chamar a atenção do poder público.

