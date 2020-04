Moradores do Joaquim Romão pedem retirada de areia

Moradores da rua Humberto de Campos no bairro Joaquim Romão, enviaram para nossa reportagem fotos daquela rua na noite de ontem (13). Segundo alguns moradores, tem muita areia na rua devido as chuvas, e quando volta a chover a água acaba entrando nas residências e tirando o sossego daqueles moradores. Eles pedem encarecidamente a secretaria de serviços públicos do município, que enviem uma máquina (Pá carregadeira), e uma caçamba para retirada daquele material que já faz alguns meses no local.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários