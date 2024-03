Moradores de Ruas do Bairro da Cidade Nova em Jequié, pedem melhorias. ASSISTA

Dezenas de moradores do bairro Cidade Nova em Jequié. Convocaram a reportagem do Blog Jequié Urgente e pediram melhorias por parte do município. Moradores das Ruas João Batista Ribeiro, Rua da Paroquia, Rua Gustavo Santos Ribeiro, Rua São João, Rua Governador Aurélio Viana, Rua Flores e Travessa da Paroquia. Se reuniram e reivindicaram infraestrutura na localidade. Os moradores contaram a nossa reportagem, que já são décadas esperando melhorias e até o momento nada foi feito. São locais importante no Bairro da Cidade Nova, onde ligam diretamente ao Bairro do Cansanção e a BR 116.

Os moradores reconhecem que a prefeitura de Jequié vem investindo nos últimos 3 anos, em concretagem e asfaltamento de centenas de quilômetros no município. O prefeito de Jequié, Zenildo Brandão, “Zé Coca”, Já está ciente da situação, e em contato com a nossa reportagem, disse que vai se empenhar ao máximo, para dar uma solução aqueles moradores. ASSISTA A ENTREVISTA COM MORADORES.

