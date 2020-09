MORADORES DENUNCIAM: Estão invadindo área verde no Jardim Eldorado

Moradores do Loteamento Jardim Eldorado, entraram em contato com a nossa redação, para denunciarem que pessoas estão invadindo parte de uma área verde do referido loteamento.

Segundo informações do moradores, a área verde fica fundos do colégio Maria José e já está com boa parte cercado. Os denunciantes dizem que já levaram até ao conhecimento da secretaria de serviços públicos do município de Jequié, mas até o momento nem um fiscal do município apareceu na localidade, para tentar resolver o problema. Foto: Leitor Jequié Urgente

