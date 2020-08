Moradores denunciam: Estão invadindo terras entre o Loteamento Sol Nascente e Santa Luz

Populares entraram em contato com a nossa redação, para denunciar que pessoas estão invadindo vários locais entre o Loteamento Sol Nascente e Santa Luz, sentido Cidade Nova. Segundo os moradores, várias pessoas tem chegado ao local diariamente, desmatando a localidade e demarcando o território. E com isso, vários animais como cobras, escorpiões e até um lagarto chamado Teiú que habitavam a localidade estão fugindo e entrando em algumas residências no Loteamento Santa Luz. Os moradores não souberam informar se o local é de propriedade pública ou particular.

Recentemente populares tentaram invadir uma propriedade localizada na Manga de Elza, Joaquim Romão, A polícia foi acionada e conseguiu através do diálogo, retirar os populares.

Na maioria das vezes os proprietários dos locais invadidos, nunca aparecem para limpar ou até mesmo cercar o local, e quando os locais é do poder público, não tem uma fiscalização mais rigorosa e com isso, as pessoas acabam construindo casas em locais totalmente sem saneamento básico ou qualquer infraestrutura.

