Moradores denunciam que a prefeitura tira o entulho e carroceiros voltam a sujar o local

Moradores das proximidades da Rua São Bernando, Caixa D’água, em Jequié. Entraram em contato com a redação do Blog Jequié Urgente, para denunciar que carroceiros tem ido com frequência ao local, jogar entulho (resto de construção). Segundo os moradores, o caminhão da prefeitura tinha acabado de tirar o entulho do local e deixou tudo limpo, e logo em seguida o homem chegou, parou a carroça e jogou a sujeira. No local, a Secretaria de Serviços Públicos, colocou uma placa, informando que é proibido jogar entulho no local, mesmo assim as pessoas insistem em sujar a referida Avenida, que fica bem próximo de um bairro nobre da cidade. Pedimos para os trabalhadores, que cooperem e não joguem o entulho em qualquer via pública da cidade. Pois com a taxa de lixo que vai ser cobrada pela prefeitura de Jequié, todos nós vamos pagar essa conta.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários