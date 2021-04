Moradores dizem que construção em área verde está inundando residências na Corredor Costa Brito

Moradores da Travessa Corredor Costa Brito, Loteamentos Vila Central, chamaram nossa reportagem, para mostrar os problemas que uma construção vem causando para os moradores. Segundo nos informaram, o local que foi feita a construção, trata-se de uma área verde e foi invadida por um cidadão. Depois da construção, sempr que chove as casas ao redor enche de água e o local fica intransitável.

Os moradores pedem que a secretaria de infraestrutura do município, mande fiscais até o local e tomem uma providência. E que inclusive na própria secretaria já tem ofício que fala do problemas há alguns anos. No mapa do loteamento o local é uma área verde.

