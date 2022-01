Moradores do Bairro Curral Novo em Jequié relatam aparecimento de Escorpiões, cobras e outros insetos

Moradores do Bairro Curral Novo em Jequié, entraram em contato com a redação do Jequié urgente e relataram aparecimento de cobras, escorpiões e outros insetos nas residência. Em fotografias enviada por um morador da Rua São Sebastião, ele mostra uma cobra e um escorpião que foi encontrado dentro de sua residência. Os moradores que tem crianças em casa, devem ter atenção redobrada, principalmente com o risco de picada de escorpiões nas crianças.

