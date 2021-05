Moradores do Bairro Itaigara em Jequié pedem melhorias para a localidade

Vários moradores entraram em contato com a nossa reportagem, para mostrar a problemática de algumas ruas do bairro Itaigara, Mandacaru. Moradores da antiga rua B, hoje Rua Almerinda Lomanto, convivem com esgoto a céu aberto, e boa parte desse esgoto, está indo para uma “vala”, fundos de várias residências. Os moradores dizem que já não aguentam mais a situação e pedem que as autoridades façam algo. Outra rua que os moradores sofrem bastante, é a rua Ramiro de Paula Tourinho Neto. Nas fotos enviadas por moradores, é possível observar até urubus, nas “poças”, de esgoto que se formam na referida rua. Já há vários anos os moradores do Itaigara vem sofrendo com a falta de infraestrutura do local. Esperamos que um dia esses moradores, possam ter um pouco mais de conforto, pelo menos com o saneamento básico, que é direito de todos.

