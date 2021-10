Moradores do Cansanção pedem conclusão da reforma da Praça que nunca teve início.

O blog Jequié Urgente esteve na Praça do Cansanção, na Rua Joventino Antônio Rocha. O que observamos foi um verdadeiro desperdício do dinheiro público. Segundo informações dos próprios moradores, já há mais de dois anos o local esta com isolamento de telhas de zinco, e a obra nem ao menos começou. A tão sonhada reforma da Praça do Cansanção, foi anunciada pelo então prefeito a época Sérgio da Gameleira. Logo que foi anunciada, prestadores de serviços foram ao local, cortaram as árvores que tinha no local, derrubaram o pouco que restava e fizeram o isolamento do local.

Em entrevista ao Blog Jequié Urgente, moradores apelaram para que a prefeitura retire os tapumes e faça apenas uma limpeza no local, para que as crianças possam voltam a brincar em um local sem risco de atropelamento e acidentes. O prefeito do município na manhã de hoje (16), em entrevista a uma rádio local, disse que iria assinar a ordem de licitação da referida praça. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Jequié, mas, não nos foi informado o horário ou o local da assinatura de ordem de licitação.

