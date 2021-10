Moradores do Distrito de Monte Branco pedem a Prefeitura de Jequié, bomba d’água mais potente na localidade

Na tarde de ontem (10), o blog Jequié Urgente esteve no Distrito de Monte Branco, onde ouvimos vários moradores. Os mesmos dizem que a bomba d’água colocada pela prefeitura municipal de Jequié, é de apenas 05 Cavalos de potência, e por isso a água chega pouca nas residências. Segundo informações dos próprios moradores, o ideal seria uma bomba d’água de pelo menos 15 cavalos de potência, e que a quantidade de horas seja aumentada. Pois a bomba não é ligada todos os dias, e quando é ligada, fica apenas algumas horas. A maioria dos moradores da localidade, gostariam de fazer hortas de tempero verde, mas, não tem condições de comprar a própria bomba d’água. As águas da Barragem de Pedra, fica a pouco mais de 200 metros da localidade. O mesmo problema, é enfrentado por alguns moradores da “Ruinha”, da Barragem de Pedra. A bomba d’água foi trocada por uma mais nova, porém, com uma potência muito fraca. E com isso, os moradores das localidades mais altas, acabam ficando sem água.

