Moradores do Distrito do Baixão estão sem água há mais de 15 dias

Moradores do Distrito do Baixão, entraram em contato com a nossa redação, informando que já há mais de 15 dias a localidade está sem água. Até o momento, ninguém foi informado o porque da falta de água por tanto tempo. Esperamos que a Embasa informe e solucionem o problema daquele povo do Distrito do Baixão.

Uma localidade sofrida, sem infra-estrutura, sem saneamento básico e sem a atenção do pode público, Assim é o Distrito do Baixão. Esperamos que as pessoas ali residentes, cobrem dos seus representantes políticos, que todo ano de eleição vão a localidade com promessas e mais promessas.

