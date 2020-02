Moradores do Itaigara/ pedem socorro. Veja vídeo

Recebemos uma filmagem e fotos da Rua Professor Etelvino Torres no bairro Itaigara no mandacaru. É possível ver dezenas de urubus em meio a muito lixo no local. Além do lixo, os moradores também reclamam pela quantidade de buracos e a falta de lâmpadas nos postes de iluminação. Realmente esperamos que seja feita ao menos uma limpeza geral na área.

