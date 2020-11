Moradores do KM 03 denunciam que a USF do Bairro está sem responsável pela vacinação

No final da manhã de hoje (05), moradores do bairro do KM 03, em Jequié, nos enviaram e mail, denunciando que há mais de 2 meses, a Unidade de Saúde do bairro, está sem atendimento na área de vacinação. Segundo informações dos usuários, a responsável pela vacinação foi demitida e não foi designada ninguém para substituí-la. Quem precisa da vacinação, seja idosos, gestantes e crianças, tem que se deslocarem até o bairro vizinho KM 04, para poder se vacinar.

A instabilidade na prefeitura de Jequié, vem prejudicando quem não tem nada a ver com a situação. Que tenham mais atenção com a população Jequieense, principalmente na área da saúde. UM ABSURDO.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários