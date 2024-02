Moradores do Loteamento Beta Ville em Jequié, pedem melhorias para a localidade; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente foi acionado por dezenas de moradores do Loteamento Beta Ville. Os moradores continuam cobrando melhoramento no referido loteamento. São várias ruas que estão totalmente danificadas e uma dificuldade tremenda para quem passa pela localidade. Conversamos com alguns moradores que cobram melhorias urgente. O contato dos moradores é 73 99125-8861. ASSISTA

