Moradores do Loteamento Eldorado pedem a presença da Prefeitura de Jequié

Moradores do Loteamento Eldorado nos enviaram fotos, pedindo para que a Secretaria de Infraestrutura de Jequié tenha uma atenção maior aquele Bairro, principalmente as Ruas 11 e 13 daquele Bairro. Segundo os moradores, a situação já era ruim e depois das chuvas ficaram piores. Além da dificuldade de transitar com seus veículos, o que incomoda também é a grande quantidade de animais soltos no Bairro. O Loteamento Eldorado fica próximo ao Jardim Primavera em Jequié.

